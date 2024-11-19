Україна вперше вдарила ATACMS по території Росії, - джерело

За його словами, вдарили по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області.

"Справді, вперше використали ATACMS для удару по території РФ. Удар був завданий по об'єкту у Брянській області, він був успішно уражений", - відзначило джерело.

Зазначимо, Карачев знаходиться недалеко від Брянська та в близько 130 км від кордону України.

Фото: Карачев знаходиться на відстані 130 км від України (google.com/maps)

Що відомо про удар біля Карачева

У ніч проти 19 листопада там був атакований 67-й арсенал Головного управління ракетно-артилерійського (ГРАУ) міноборони РФ. У соціальних мережах з'явились відео потужних пожеж.

Як повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, на арсеналі зберігалися артилерійські боєприпаси, включаючи північнокорейські снаряди. Крім того, там були кориговані авіабомби, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ.

Цей склад не вперше потрапив під удар. Раніше його у жовтні атакували українські дрони. Тоді Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що такі удари створюють логістичні проблеми противнику та знижують наступальний потенціал.

Сьогодні Генштаб також повідомив про удар по складу у районі Карачева. Але не уточнив засіб ураження і у зведенні не було згадок про ATACMS. Після прильоту на арсеналі зафіксували 12 вторинних вибухів та детонацію в районі цілі.

"Ураження складів із боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України продовжуватиметься", - додали в Генштабі.

США дозволили бити ATACMS по Росії?

Раніше низка авторитетних західних ЗМІ написала про те, що президент США Джо Байден санкціонував обмежені удари ракетами ATACMS (дальність до 300 км) по російській території. Передбачалося, що "зелене світло" стосується ударів по об'єктах у Курській області, у тому числі по розташуванню північнокорейських військ, які залучені до війни проти України.

Офіційне підтвердження від адміністрації США ще не надходило. Але голова європейської дипломатії Жозеп Боррель напередодні повідомив, що Україна таки отримала "добро", і це питання обговорювалося на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Крім того, як повідомили джерела РБК-Україна у військово-політичних колах, Великобританія та Франція дозволили застосовувати по російській території крилаті авіаційні ракети Storm Shadow/SCALP.

Докладніше читайте у матеріалі "Контроль ескалації". Чи розв'яжуть руки Україні "інсайди" про дозвіл на удари по РФ".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Володимир Путін підписав оновлену ядерну доктрину Росії. Згідно з нею, тепер Москва може розцінити як підставу для ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами (у тому числі дронами) та "агресію проти Росії" з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави.