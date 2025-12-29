Україна вперше приєдналася до відпрацювання статті 5 НАТО: що це означає

"Представники Спільного центру НАТО-України з аналізу, підготовки та освіти НАТО-Україна (JATEC) взяли участь у фінальній фазі навчання НАТО Loyal Dolos 2025 з оцінки бойових спроможностей підрозділу Альянсу", - повідомили в Генштабі.

У пресслужбі йдеться, що уроки, винесені з війни РФ проти України, були інтегровані в сценарій навчань, щоб підготувати військових до ведення бойових дій в умовах, що швидко змінюються. Українські експерти вперше були безпосередньо залучені до навчань НАТО такого типу.

В Генштабі стверджують: участь українців у навчаннях Loyal Dolos 2025, які є одним із ключових елементів підготовки НАТО відповідно до Статті 5 Північноатлантичного договору, має стратегічне значення для нашої держави, оскільки вперше ми були залучені до відпрацювання механізмів колективної безпеки Альянсу.

Передбачається, що участь українців у цих навчаннях посприяла визнанню Північноатлантичною радою нашої держави як однієї з найдосвідченіших учасниць системи регіональної безпеки. Також в НАТО зрозуміли важливість взаємодії із силами безпеки та оборони України, вважає Старший національний представник України у JATEC, директор з імплементації програм Спільного центру НАТО-Україна полковник Валерій Вишнівський.

"Близько 1500 військовослужбовців та цивільних фахівців у різних локаціях по всій Європі працювали разом з метою оцінювання спроможностей одного із корпусів швидкого розгортання НАТО як бойового армійського підрозділу Альянсу", - повідомляє Генштаб.

Група управління, яка скеровувала захід зі Спільного центру підготовки об’єднаних сил у Бидгощі (Польща), забезпечила комплексний та реалістичний характер навчань. Loyal Dolos 2025 були розроблені для вдосконалення та перевірки здатності Альянсу діяти злагоджено в кількох доменах одночасно.

Також Генеральний штаб ЗСУ повідомив: зазначені навчання стали флагманською подією програми підготовки НАТО цього року та були зосереджені на сухопутних операціях з інтеграцією інших доменів. Це відповідає стратегії НАТО зі створення більш взаємопов’язаних та адаптивних сил.