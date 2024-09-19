Україна вперше долучилася до навчань НАТО з протидії дронам

Як повідомляється, у щорічних навчаннях НАТО з перевірки технічної сумісності систем боротьби з безпілотними літальними апаратами (C-UAS TIE) взяли участь понад 450 учасників із 19 країн-членів НАТО, а також представники трьох країн-партнерів.

У НАТО зазначили, що було випробувано в реальних умовах понад 60 систем і технологій протидії дронам, таких як датчики, системи наведення безпілотників на безпілотники, глушилки та кіберперехоплювачі.

Участь України у навчаннях є складовою Дорожньої карти інноваційного співробітництва між Україною та НАТО, яка була затверджена сторонами під час саміту у Вашингтоні в липні 2024 року.

"Такі навчання, як C-UAS TIE, надають унікальну можливість для спільного вирішення нагальних проблем, таких як автономність і оперативна сумісність безпілотників, а також для вивчення бойового досвіду України в боротьбі з малими безпілотними літальними апаратами", - зазначили в Альянсі.