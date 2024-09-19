Украина впервые присоединилась к учениям НАТО по противодействию дронам

Как сообщается, в ежегодных учениях НАТО по проверке технической совместимости систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами (C-UAS TIE) приняли участие более 450 участников из 19 стран-членов НАТО, а также представители трех стран-партнеров.

В НАТО отметили, что в реальных условиях было испытано более 60 систем и технологий противодействия дронам, таких как датчики, системы наведения беспилотников на беспилотники, глушилки и киберперехватчики.

Участие Украины в учениях является составной частью Дорожной карты инновационного сотрудничества между Украиной и НАТО, утвержденной сторонами во время саммита в Вашингтоне в июле 2024 года.

"Такие учения, как C-UAS TIE, предоставляют уникальную возможность для совместного решения неотложных проблем, таких как автономность и оперативная совместимость беспилотников, а также для изучения боевого опыта Украины в борьбе с малыми беспилотными летательными аппаратами", - отметили в Альянсе.