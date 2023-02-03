Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити в ЄС, - Зеленський

Сьогодні, 3 лютого Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити в ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час саміту Україна-ЄС.
"Сьогодні на саміті ми представили прогрес виконання рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовано наш намір почати переговори про вступ, і почати їх якнайшвидше", - наголосив Зеленський.
За його словами Київ вже почав підготовку до цих переговорів та нині очікує на відповідні рішення від Єврокомісії та Європейської ради.
"Мета - почати переговори вже цього року. Це не просто мета - це ціль" - підкреслив президент.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що кажуть в Єврораді з приводу стрімкого вступу України до Євросоюзу.
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