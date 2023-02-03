UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити в ЄС, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (president-gov-ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 3 лютого Україна вперше документально зафіксувала свій намір вступити в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час саміту Україна-ЄС.

"Сьогодні на саміті ми представили прогрес виконання рекомендацій Єврокомісії. Вперше у нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовано наш намір почати переговори про вступ, і почати їх якнайшвидше", - наголосив Зеленський.

За його словами Київ вже почав підготовку до цих переговорів та нині очікує на відповідні рішення від Єврокомісії та Європейської ради.

"Мета - почати переговори вже цього року. Це не просто мета - це ціль" - підкреслив президент.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що кажуть в Єврораді з приводу стрімкого вступу України до Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСаміт ЄСЕвросоюз