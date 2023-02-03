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Украина впервые документально зафиксировала свое намерение вступить в ЕС, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president-gov-ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 3 февраля, Украина впервые документально зафиксировала свое намерение вступить в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время саммита Украина-ЕС.

"Сегодня на саммите мы представили прогресс выполнения рекомендаций Еврокомиссии. Впервые в нашем двустороннем документе, совместном заявлении саммита, зафиксировано наше намерение начать переговоры о вступлении, и начать их как можно скорее", - подчеркнул Зеленский.

По его словам Киев уже начал подготовку к этим переговорам и сейчас ожидает соответствующих решений от Еврокомиссии и Европейского совета.

"Цель – начать переговоры уже в этом году. Это не просто цель - это цель" - подчеркнул президент.

Ранее РБК-Украина сообщало, что говорят в Евросовете по поводу стремительного вступления Украины в Евросоюз.

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