Україна вночі перейде на літній час: коли переводити годинники

РБК-Україна розповідає, о котрій та в який бік переводити стрілки годинників і чому Україна це робить.

Перехід на зимовий і літній час відбувається відповідно до постанови Кабінету міністрів України 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України".

Коли переводити годинники

Щорічно в останню неділю березня о 3 годині годинникова стрілка переводиться на 1 годину вперед, в останню неділю жовтня - о 4 годині на 1 годину назад.

Навіщо переводять годинники

Перехід на літній та зимовий час виник у період історії, коли енергозбереження було важливим завданням для багатьох країн. Дана практика мала на меті зменшити споживання електрики шляхом оптимізації використання природного світла.

Вважалося, що перехід на літній час влітку дозволяє людям більше користуватися світлом після робочих годин, у такий спосіб зменшуючи потребу в штучному освітленні вечорами.

Як пояснювали в Мінекономіки, запровадження літнього часу є загальноприйнятою міжнародною практикою. В ЄС діє рішення 2001 року, відповідно до якого в країнах ЄС запроваджено перехід на літній час з кінця березня і на зимовий - в кінці жовтня.

"Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби", - зазначали в міністерстві.