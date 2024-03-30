Украина ночью перейдет на летнее время: когда переводить часы

РБК-Украина рассказывает, о какой и в какую сторону переводить стрелки часов и почему Украина это делает.

Переход на зимнее и летнее время происходит согласно постановлению Кабинета министров Украины 1996 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Когда переводить часы

Ежегодно в последнее воскресенье марта в 3 часа часовая стрелка переводится на 1 час вперед, в последнее воскресенье октября - в 4 часа в 1 час назад.

Зачем переводят часы

Переход на летнее и зимнее время возник в период истории, когда энергосбережение являлось важной задачей для многих стран. Данная практика имела целью уменьшить потребление электричества путем оптимизации использования природного света.

Считалось, что переход летом на летнее время позволяет людям больше пользоваться светом после рабочих часов, таким образом уменьшая потребность в искусственном освещении вечерами.

Как объясняли в Минэкономики, введение летнего времени является общепринятой международной практикой. В ЕС действует решение 2001 года, согласно которому в странах ЕС введен переход на летнее время с конца марта и на зимнее - в конце октября.

"Время, действующее в Украине зимой, является естественным для территории нашего государства, и соответствует его географическому положению, а в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября вводится летнее время с целью эффективного использования светлой части суток", - отмечали в министерстве.