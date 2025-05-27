Україна визнаватиме навчання дітей за кордоном: коли закон набуде чинності

Україна вперше офіційно визнає статус та діяльність українських освітніх осередків за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію представниці ОП Ірини Верещук у Facebook.

За її словами, питання освіти дітей, які перебувають за кордоном, неодноразово порушувалося під час зустрічей президента Володимира Зеленського з українськими громадами в різних країнах світу.

Верещук нагадала, що у лютому Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону "Про повну загальну середню освіту", які закріплюють право кожної дитини на визнання результатів її навчання за кордоном. Ці зміни набудуть чинності 15 червня.

Однак до того часу Кабінет міністрів має ухвалити постанову, яка визначатиме порядок визнання результатів такого навчання. Проект такого акту вже був розроблений.

Нове законодавство також визнаватиме результати неформальної освіти українською мовою, яку діти здобувають за кордоном, зокрема, в суботніх і недільних школах.

"Це вперше за історію нашої незалежності, коли українська держава офіційно визнає статус і діяльність українських освітніх осередків за кордоном", - зауважила Верещук.