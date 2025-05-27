ua en ru
Вт, 27 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина будет признавать обучение детей за рубежом: когда закон вступит в силу

Вторник 27 мая 2025 20:51
UA EN RU
Украина будет признавать обучение детей за рубежом: когда закон вступит в силу Иллюстративное фото: Украина будет признавать обучение детей за рубежом (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украина впервые официально признает статус и деятельность украинских образовательных центров за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представительницы ОП в Facebook.

По ее словам, вопрос образования детей, находящихся за рубежом, неоднократно поднимался во время встреч президента Владимира Зеленского с украинскими общинами в разных странах мира.

Верещук напомнила, что в феврале Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон "О полном общем среднем образовании", которые закрепляют право каждого ребенка на признание результатов его обучения за рубежом. Эти изменения вступят в силу 15 июня.

Однако к тому времени Кабинет министров должен принять постановление, которое будет определять порядок признания результатов такого обучения. Проект такого акта уже был разработан.

Новое законодательство также будет признавать результаты неформального образования на украинском языке, которое дети получают за рубежом, в частности, в субботних и воскресных школах.

"Это впервые за историю нашей независимости, когда украинское государство официально признает статус и деятельность украинских образовательных центров за рубежом", - отметила Верещук.

Стало известно, сколько университетов сократят в Украине в ближайшие годы и почему проводят укрупнение вузов.

В МОН также рассказали, какой украинский университет является настоящим феноменом во время войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МОН Школа Дети
NEWS
РФ собирает силы. Что происходит на Сумщине и где продвинулся враг (карты)
РФ собирает силы. Что происходит на Сумщине и где продвинулся враг (карты)
DAILY
Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам
Ульяна Безпалько, Юлия Акимова, Дмитрий Олейник Принуждение к миру. Почему Россия наращивает удары по Украине, пока Кремль "готовится" к переговорам