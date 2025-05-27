Украина будет признавать обучение детей за рубежом: когда закон вступит в силу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию представительницы ОП в Facebook.

По ее словам, вопрос образования детей, находящихся за рубежом, неоднократно поднимался во время встреч президента Владимира Зеленского с украинскими общинами в разных странах мира.

Верещук напомнила, что в феврале Верховная Рада Украины приняла изменения в Закон "О полном общем среднем образовании", которые закрепляют право каждого ребенка на признание результатов его обучения за рубежом. Эти изменения вступят в силу 15 июня.

Однако к тому времени Кабинет министров должен принять постановление, которое будет определять порядок признания результатов такого обучения. Проект такого акта уже был разработан.

Новое законодательство также будет признавать результаты неформального образования на украинском языке, которое дети получают за рубежом, в частности, в субботних и воскресных школах.

"Это впервые за историю нашей независимости, когда украинское государство официально признает статус и деятельность украинских образовательных центров за рубежом", - отметила Верещук.