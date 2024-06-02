Україна визнає Ізраїль та Палестину і зробить все для закінчення конфлікту, - Зеленський
Україна визнає і Ізраїль, і Палестину та зробить все для закінчення конфлікту на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі
Він зазначив, що Україна визнає право Ізраїля на самооборону, як це було у жовтні 2023 року під час нападу ХАМАСу.
"Україна сказала, що якщо терористи з ХАМАС, це було в перший день атаки на цивільне населення Ізраїлю, атакують цивільне населення, Ізраїль має право захищатися", - сказав президент.
Зеленський також наголосив, що Україна готова допомагати Газі гуманітарно, щоб уникнути кризи. Він підкреслив, що Україна також готова працювати для завершення конфлікту.
"... Україна визнає дві держави, і Ізраїль, і Палестину, і зробить усе, щоб Ізраїль зупинився, щоб закінчився цей конфлікт, і щоб цивільні люди не страждали", - додав глава держави.
Конфлікт на Близькому Сході
Нагадаємо, що у жовтні 2023 року терористи ХАМАС напали на Ізраїль з території Сектору Газа. Ізраїль у відповідь почав військову операцію, відтіснивши бойовиків зі своєї території та зайшовши на територію Гази.
Операція досі триває. Ізраїль почав бойові дії у місті Рафах, попри те, що світова спільнота закликає припинити наступ на місто.
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