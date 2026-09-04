Україна визначила географію відповіді на російські удари, - Зеленський

Україна визначила географію активних дій у відповідь на удари російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
"Доповідь керівника СБУ Олександра Поклада про підготовку наших активних дій у відповідь на російські удари. Географію відповіді визначили", - зазначив глава держави.
Президент повідомив, що час відповіді України буде обраний так, щоб був результат.
Нагадаємо, сьогодні, 4 вересня, російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва. Ворожий безпілотник летів безпосередньо до кабінету керівника СБУ Олександра Поклада.
Володимир Зеленський відреагував на чергову атаку по столиці. Він доручив забезпечити "адекватну і відчутну" відповідь на російський удар.
Зазначимо, внаслідок атаки будівля СБУ зазнала пошкоджень, є поранені. Також постраждала цивільна інфраструктура поблизу. У момент удару в центральній частині Києва перебувала значна кількість людей.
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