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Україна вийшла з угоди з СНД про пенсії військовим

Фото: Кабмін денонсував угоду з СНД про пенсії військовим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про вихід з Угоди про порядок пенсійного забезпечення військовослужбовців та членів їхніх сімей і державне страхування військовослужбовців держав - учасниць Співдружності незалежних держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 23 грудня 2022 р. № 1425.

Як зазначається в постанові, угода була підписана 15 травня 1992 року у м. Ташкенті.

Нагадаємо, після початку російського вторгнення Україна денонсувала значну кількість угод з СНД.

Водночас спікер Верховної ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна не може розірвати всі раніше укладені угоди з Росією та Білоруссю, оскільки є низка таких, що мають залишатися - вони стосуються прав людини.

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Пенсія в Україні