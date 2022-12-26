Украина вышла из соглашения с СНГ о пенсиях военным

Кабинет министров Украины принял решение о выходе из Соглашения о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и членов их семей и государственном страховании военнослужащих государств - участников Содружества независимых государств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 23 декабря 2022 г. №1425 .

Напомним, после начала российского вторжения Украина денонсировала значительное количество соглашений по СНГ.

Соглашение было подписано 15 мая 1992 года в г. Ташкенте.

В то же время спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина не может расторгнуть все ранее заключенные соглашения с Россией и Беларусью, поскольку есть ряд таких, которые должны оставаться - они касаются прав человека.

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