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Україна виявилась неготовою до початку експорту електроенергії, - експерт

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Субота 15 квітня 2023 15:36
Україна виявилась неготовою до початку експорту електроенергії, - експерт Фото: Україна виявилась неготовою до початку експорту електроенергії (Віталій носач, РБК-Україна)Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на
Автор: Сергей Новиков

В перші дні після початку експорту електроенергії Україна не змогла показати бажаних результатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

"Попри те, що про потребу відновити експорт говорили півтора місяця, перші дні експорту не продемонстрували бажаних рекордів. По факту, вийшло що експорт першого дня у Молдову виявився суттєво нижчим ніж міг би", - написав він.

Прокіп зазначив, що повноцінний експорт до Польщі затримується через кількаденний ремонт мереж в країні, про що польський системний оператор повідомляв завчасно.

Тоді як системний оператор Словаччини не встиг провести аукціон на доступ перетину, оскільки не знав про наміри Міненерго відновити експорт, а згодом теж планує кількаденний ремонт.

Крім цього, країни ЄС вимагають проведення спільних аукціонів, а український Регулятор лише нещодавно прийняв відповідну нормативну базу. Проте за словами аналітика, наразі незрозуміло, коли спільні аукціони запрацюють.

"Відновлення експорту електроенергії має неабияке значення для енергетичних компаній та економіку в цілому. А зважаючи, що тривалість цього експорту невизначена, втрачати час не можна. Держава повинна прийняти якнайшвидше рішення для нарощення обсягів експорту та находження коштів від нього", - підсумував Прокіп.

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