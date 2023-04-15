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Украина оказалась неготова к началу экспорта электроэнергии, - эксперт

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Суббота 15 апреля 2023 15:36
Украина оказалась неготова к началу экспорта электроэнергии, - эксперт Фото: Украина оказалась неготова к началу экспорта электроэнергии (Виталий носач, РБК-Украина)Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на
Автор: Сергей Новиков

В первые дни после начала экспорта электроэнергии Украина не смогла показать желаемые результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"Несмотря на то, что о необходимости возобновить экспорт говорили полтора месяца, первые дни экспорта не продемонстрировали желаемых рекордов. По факту, получилось, что экспорт первого дня в Молдову оказался существенно ниже, чем мог", - написал он.

Прокоп отметил, что полноценный экспорт в Польшу задерживается из-за многодневного ремонта сетей в стране, о чем польский системный оператор сообщал раньше времени.

В то время как системный оператор Словакии не успел провести аукцион на доступ пересечения, поскольку не знал о намерениях Минэнерго возобновить экспорт, а затем тоже планирует несколькодневный ремонт.

Кроме этого, страны ЕС требуют проведения совместных аукционов, а украинский регулятор лишь недавно принял соответствующую нормативную базу. Однако, по словам аналитика, пока неясно, когда совместные аукционы заработают.

"Восстановление экспорта электроэнергии имеет большое значение для энергетических компаний и экономики в целом. А учитывая, что продолжительность этого экспорта неопределенная, терять время нельзя. Государство должно принять скорейшее решение для наращивания объемов экспорта и поступления средств от него", - подытожил Прокоп.

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Электроэнергия
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