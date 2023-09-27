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Україна виступила в суді ООН на слуханнях по справі геноциду

Фото: в суді ООН переглядається справа геноциду (facebook.com unitednations)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 27 вересня, у Міжнародному суді ООН, що проходить в Гаазі, останній день слухань попередніх заперечень, висунутих Росією у справі щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Сьогодні Україна мала слово під час слухань у Міжнародному суді ООН. Першим виступив представник України у Міжнародному суді ООН Гарольд Хонджу Кох.

“Україна та 32 держави, що долучились до справи, заявили, що цей спір порушує питання застосування Конвенції. Зловживаючи текстом і метою договору, роблячи неправдиві заяви, проводячи фіктивні визнання і розпочинаючи незаконні військові вторгнення, Росія неправомірно застосувала Конвенцію”,- сказав представник.

Слухання в Гаазі

За даними видання, слухання у Міжнародному суді ООН у Гаазі проходять у два раунди: Росія мала слово 18 та 25 вересня, Україна - 19 та 27 вересня.

Крім них, слово мали 32 держави, які долучилися до цієї справи зі своїми інтервенціями.

Позов України до РФ

Україна намагається довести, що країна-агресор порушила Конвенцію 1948 року, адже Росія виправдовує своє повномасштабне вторгнення тим, що нібито запобігає "геноциду" росіян з боку Києва.

Зазначимо, що Конвенція визначає геноцид як злочини, вчинені "з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расову або релігійну групу як таку".

Нещодавно Міжнародний суд ООН поновив слухання у позові України проти РФ щодо цієї справи.

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