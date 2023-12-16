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Україна вирішила 20-річний спір з Румунією

Фото: Україна вирішила 20-річний спір з Румунією (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна та Румунія вирішили багаторічний спір, пов’язаний з облаштуванням глибоководного суднового ходу "Дунай - Чорне море".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця.

Міністр зазначив, що спір стосувався зобов’язань України за Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Та повідомив, що його вдалось остаточно залагодити на полях 9-ї Наради Сторін Конвенції Еспо в Женеві.

"Ми виконали "домашню роботу" і здолали довгий шлях з приведення у відповідність проєкту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого", - зауважив Стрілець.

Що передувало

Міждержавний спір стосовно каналу "Дунай - Чорне море" триває ще з 2004 року, відколи Україна запустила плавання каналом в експериментальному режимі.

Для вирішення спору у січні 2005 року на основі Конвенції Еспо була створена Комісія із запиту для формування науково обґрунтованої думки щодо можливих наслідків транскордонних впливів під час реалізації та використання каналу "Дунай - Чорне море".

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