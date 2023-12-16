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Украина решила 20-летний спор с Румынией

Фото: Украина решила 20-летний спор с Румынией (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Румыния решили многолетний спор, связанный с обустройством глубоководного судового хода "Дунай - Черное море".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца.

Министр отметил, что спор касался обязательств Украины по Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. И сообщил, что его удалось окончательно уладить на полях 9-го Совещания Сторон Конвенции Эспо в Женеве.

"Мы выполнили "домашнюю работу" и преодолели долгий путь по приведению в соответствие проекта с требованиями Конвенции. Ведь Украине не безразличны добрососедские отношения и соблюдение норм международного права. Мы хотим и можем искать общий язык и исправлять ошибки прошлого", - отметил Стрелец.

Что предшествовало

Межгосударственный спор по каналу "Дунай - Черное море" продолжается еще с 2004 года, когда Украина запустила плавание по каналу в экспериментальном режиме.

Для решения спора в январе 2005 года на основе Конвенции Эспо была создана Комиссия по запросу для формирования научно обоснованного мнения о возможных последствиях трансграничных влияний при реализации и использовании канала "Дунай - Черное море".

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