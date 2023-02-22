Україна вимагає вільного доступу до судноплавства у Чорному морі, - Васьков

"Ми констатуємо, що через російське вторгнення Україна втратила доступ до своїх портів і не може експортувати свою продукцію морем. Це є грубим порушенням Міжнародної конвенції щодо міжнародного морського судноплавства, і ми апелюємо до Міжнародної морської організації ООН з вимогою відновити вільне суднопластво України у Чорному морі", - наголосив Васьков.

Він також повідомив, що наразі Україна та її міжнародні партнери, ООН та Туреччина, продовжують переговори щодо продовження дії "Зернової угоди".

Також пропонується затвердити строку дії угоди мінімум на рік, а не на 120 днів, як зараз, адже світовому ринку потрібен пролонгований горизонт планування.

Як відомо, раніше віце прем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернулися до міжнародної спільноти з закликом вплинути на Росію та розблокувати морське торгівельне судноплавство для України.