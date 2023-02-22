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Украина требует свободного доступа к судоходству в Черном море, - Васьков

Фото: Украина требует свободного доступа к судоходству в Черном море (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Блокируя украинские порты, Россия нарушает международные конвенции по судоходству, поэтому Украина призывает международное сообщество вмешаться и восстановить свободный доступ украинских кораблей к морю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Васькова в эфире Aljazeera.

"Мы констатируем, что из-за российского вторжения Украина потеряла доступ к своим портам и не может экспортировать свою продукцию морем. Это грубое нарушение Международной конвенции по международному морскому судоходству, и мы апеллируем к Международной морской организации ООН с требованием восстановить свободное судоходство Украины в Черном море", - подчеркнул Васьков.

Он также сообщил, что в настоящее время Украина и ее международные партнеры, ООН и Турция продолжают переговоры по продолжению действия "Зернового соглашения".

Также предлагается утвердить срок действия соглашения минимум в год, а не на 120 дней, как сейчас, ведь мировому рынку нужен пролонгированный горизонт планирования.

Как известно, ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратились в международное сообщество с призывом повлиять на Россию и разблокировать морское торговое судоходство для Украины.

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