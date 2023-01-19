Україна вимагає переглянути стелю ціни на російську нафту

"Україна впевнена, що настав час переглянути граничну ціну на нафту з огляду на те, що поточна ринкова ціна на нафту марки Urals нижче 50 доларів за барель. Це рішення має забезпечити різке скорочення доходів Росії для фінансування війни, масових звірств та дестабілізації обстановки в Європі та інших країнах", - написав він.

Нагадаємо, стеля цін на російську нафту коштує Кремлю 172 млн доларів на день. Втрачена вигода зросте до 280 млн доларів на день, коли з 5 лютого обмеження буде поширене на нафтопродукти.

Додамо, що Індія планує купувати російську нафту за рупії. Це дозволить країні отримати ще більшу знижку на енергоносій із РФ.

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