Україна не використовувала американську зброю для ударів по території РФ, - Остін

Україна не використовувала зброю, яку отримала від Сполучених Штатів Америки, для ударів по військових об'єктах на території Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Пентагону Ллойда Остіна на брифінгу після засідання "Рамштайна".
"Я абсолютно впевнений, що українці не користувалися нашою зброєю для ураження цілей на території Росії", - сказав Остін.
Він також вкотре нагадав, що США чітко говорили Україні, що надають зброю лише для захисту своєї території.
"Як вони (українці - ред.) це роблять, залишу на розгляд експертів. Але, звичайно, наше очікування таке, що вони продовжують використовувати цю зброю лише на території України", - додав глава Пентагону.
Нагадаємо, останнім часом Україна посилила атаки на російські нафтопереробні заводи.
Наприклад внаслідок атаки 19 травня на Слов'янський нафтопереробний завод (НПЗ) в Краснодарському краї було пошкоджено щонайменше одну установку. Робота заводу було призупинено.
Як повідомляло американське видання Financal Times, США закликали Київ припинити удари по НПЗ Росії через побоювання щодо ризику зростання світових цін на нафту.
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