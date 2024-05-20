Украина не использовала американское оружие для ударов по территории РФ, - Остин

"Я абсолютно уверен, что украинцы не пользовались нашим оружием для поражения целей на территории России", - сказал Остин.

Он также напомнил, что США четко говорили Украине, что предоставляют оружие только для защиты своей территории.

"Как они (украинцы - ред.) это делают, оставлю на рассмотрение экспертов. Но, конечно, наше ожидание таково, что они продолжают использовать это оружие только на территории Украины", - добавил глава Пентагона.