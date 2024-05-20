Украина не использовала американское оружие для ударов по территории РФ, - Остин

Украина не использовала оружие, которое получила от Соединенных Штатов Америки, для ударов по военным объектам на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Пентагона Ллойда Остина на брифинге после заседания "Рамштайна".
"Я абсолютно уверен, что украинцы не пользовались нашим оружием для поражения целей на территории России", - сказал Остин.
Он также напомнил, что США четко говорили Украине, что предоставляют оружие только для защиты своей территории.
"Как они (украинцы - ред.) это делают, оставлю на рассмотрение экспертов. Но, конечно, наше ожидание таково, что они продолжают использовать это оружие только на территории Украины", - добавил глава Пентагона.
Напомним, в последнее время Украина ужесточила атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Например, в результате атаки 19 мая на Славянский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае была повреждена по меньшей мере одна установка. Робота завода была приостановлена.
Как сообщало американское издание Financal Times, США призвали Киев прекратить удары по НПЗ России из-за опасений риска роста мировых цен на нефть.
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