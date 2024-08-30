Україна використовує автодороги як злітні смуги для F-16, - LCI

Україна для зльотів і посадок F-16 може використовувати ділянки доріг або автомагістралей. Це допомагає знизити ризики ураження винищувачів російськими засобами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LCI.

За даними видання, Україна підготувала окремі ділянки доріг замість того, щоб використовувати авіабази.

"Замість того щоб здійснювати зльоти з військових баз, солдати української армії підготували деякі ділянки доріг, які зазвичай використовуються легковими і вантажними автомобілями", - пише видання.

Колишній військовий льотчик Ксав'є Тютельман надав LCI відео, на якому нібито українські військові демонтували центральні роздільники і змінили асфальт на дорогах.

На його думку, таким чином в Україні намагаються зменшити ризики ураження винищувачів російськими засобами ППО.

Інший експерт LCI, французький генерал Мішель Яковлефф, зазначив, що подібні методи вже використовувалися в минулому в інших країнах Але за його словами, зльоти в таких умовах більш ризиковані, ніж на традиційних злітно-посадкових смугах, спроектованих і розмічених для прийому літаків.