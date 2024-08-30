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Украина использует автодороги как взлетные полосы для F-16, - LCI

Пятница 30 августа 2024 23:05
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Украина использует автодороги как взлетные полосы для F-16, - LCI Фото: F-16 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украина для взлетов и посадок F-16 может использовать участки дорог или автомагистралей. Это помогает снизить риски поражения истребителей российскими средствами ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LCI.

По данным издания, Украина подготовила отдельные участки дорог вместо использования авиабазы.

"Вместо того чтобы совершать взлеты с военных баз, солдаты украинской армии подготовили некоторые участки дорог, обычно используемые легковыми и грузовыми автомобилями", - пишет издание.

Бывший военный летчик Ксавье Тютельман предоставил LCI видео, на котором якобы украинские военные демонтировали центральные разделители и сменили асфальт на дорогах.

По его мнению, таким образом в Украине пытаются снизить риски поражения истребителей российскими средствами ПВО.

Другой эксперт LCI, французский генерал Мишель Яковлефф, отметил, что подобные методы уже использовались в прошлом в других странах. Но по его словам, взлеты в таких условиях более рискованны, чем на традиционных взлетно-посадочных полосах, спроектированных и размеченных для приема самолетов.

F-16 в Украине.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что партнеры передали Украине первую партию истребителей F-16.

Однако вчера, 29 августа, СМИ начали сообщать о том, что в Украине разбился один из истребителей F-16. Позже Воздушные силы сообщили о гибели пилота Алексея Меся, а Генеральный штаб ВСУ подтвердил потерю F-16.

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