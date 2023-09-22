Україна використала ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ, - ЗМІ

"Ракети Storm Shadow були використані Україною для атаки на штаб Чорноморського флоту", - заявили представники ВПС країни.

Рішення про постачання ракет британського і французького виробництва, також відомих як SCALP, стало одним із найгучніших закликів західних країн до війни - у зв'язку з побоюваннями, що зброя великої дальності може бути використана на території Росії.

Велика Британія і Франція погодилися поставити ракети в травні та липні цього року відповідно.

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

У мережі публікували відео, на яких було видно значні пошкодження будівлі та стовп диму.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

Детальніше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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