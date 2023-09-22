UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна використала ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ, - ЗМІ

Фото: Україна використала ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ (соцмережі)
Автор: Валерія Поліщук

Україна використала ракети Storm Shadow для атаки на штаб Чорноморського флоту в Севастополі.

Про це заявили представники Повітряних сил України, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ракети Storm Shadow були використані Україною для атаки на штаб Чорноморського флоту", - заявили представники ВПС країни.

Рішення про постачання ракет британського і французького виробництва, також відомих як SCALP, стало одним із найгучніших закликів західних країн до війни - у зв'язку з побоюваннями, що зброя великої дальності може бути використана на території Росії.

Велика Британія і Франція погодилися поставити ракети в травні та липні цього року відповідно.

Атака на штаб РФ у Севастополі

22 вересня в Севастополі було завдано удару по штабу Чорноморського флоту РФ.

У мережі публікували відео, на яких було видно значні пошкодження будівлі та стовп диму.

Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

Детальніше про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопільВійна Росії проти України