Україна виконуватиме фінансові зобов’язання перед "зеленими" інвесторами, - Шурма

"Коли будемо ближче до закінчення війни і стабілізації фінансів, тоді запропонуємо чіткий графік реструктуризації виплати боргів по існуючих зелених заборгованостях. Але точно держава буде виконувати зобов’язання перед виробниками", - сказав Шурма.

За його словами, поки що надати конкретний графік реструктуризації боргів неможливо, оскільки йде війна і є дуже багато не передбачуваних факторів. При цьому він зазначив, що держава забезпечила рівень розрахунків за 2022 воєнний рік на рівні 70-80% від згенерованої генерації.

Як повідомлялося, підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію - рівень розрахунків впав до 32-33%.

Так, борг державного "Гарантованого покупця" перед виробниками відновлювальної електроенергії за зеленим тарифом сягнув 18,6 млрд грн, за даними червневого звіту про фінансову стабільність Нацбанку.