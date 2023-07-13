Україна виконуватиме фінансові зобов’язання перед "зеленими" інвесторами, - Шурма

Офіс президента гарантує виплату всіх боргів підприємствам відновлюваної енергетики за умови стабілізації фінансової ситуації в країні та наближення до перемоги у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.
"Коли будемо ближче до закінчення війни і стабілізації фінансів, тоді запропонуємо чіткий графік реструктуризації виплати боргів по існуючих зелених заборгованостях. Але точно держава буде виконувати зобов’язання перед виробниками", - сказав Шурма.
За його словами, поки що надати конкретний графік реструктуризації боргів неможливо, оскільки йде війна і є дуже багато не передбачуваних факторів. При цьому він зазначив, що держава забезпечила рівень розрахунків за 2022 воєнний рік на рівні 70-80% від згенерованої генерації.
Як повідомлялося, підприємства відновлюваної енергетики з 1 липня фіксують критичні недоплати за вироблену електроенергію - рівень розрахунків впав до 32-33%.
Так, борг державного "Гарантованого покупця" перед виробниками відновлювальної електроенергії за зеленим тарифом сягнув 18,6 млрд грн, за даними червневого звіту про фінансову стабільність Нацбанку.
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