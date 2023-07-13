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Украина будет выполнять финансовые обязательства перед "зелеными" инвесторами, - Шурма

Фото: Ростислав Шурма (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Офис президента гарантирует выплату всех долгов предприятиям возобновляемой энергетики при стабилизации финансовой ситуации в стране и приближении к победе в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замруководителя Офиса президента Ростислава Шурму.

"Когда будем ближе к окончанию войны и стабилизации финансов, тогда предложим четкий график реструктуризации выплаты долгов по существующим зеленым задолженностям. Но точно государство будет выполнять обязательства перед производителями", - сказал Шурма.

По его словам, пока предоставить конкретный график реструктуризации долгов невозможно, поскольку идет война и есть очень много непредсказуемых факторов. При этом он отметил, что государство обеспечило уровень расчетов за 2022 год военный год на уровне 70-80% от сгенерированной генерации.

Как сообщалось, предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию - уровень расчетов упал до 32-33%.

Так, долг государственного "Гарантированного покупателя" перед производителями возобновляемой электроэнергии по зеленому тарифу составил 18,6 млрд грн, по данным июньского отчета о финансовой стабильности Нацбанка.

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Офис президента