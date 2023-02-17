Україна виконала умови. МВФ побачив підстави для підготовки повноцінної кредитної програми

Україна та персонал МВФ досягли домовленості щодо перегляду "Програми моніторингу" за участю Ради директорів. Тепер цю домовленість має затвердити керівництво організації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний валютний фонд.

Нагадаємо, місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм зустрілася з українською владою у Варшаві протягом 13-17 лютого, щоб оцінити результати діяльності України. Чого чекати в результаті переговорів України з МВФ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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