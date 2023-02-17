Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы

Украина и персонал МВФ достигли договоренности по пересмотру "Программы мониторинга" с участием Совета директоров. Теперь эту договоренность должно утвердить руководство организации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный валютный фонд.

Напомним, миссия МВФ во главе с Гевином Греем встретилась с украинскими властями в Варшаве в течение 13-17 февраля, чтобы оценить результаты деятельности Украины. Чего ждать в результате переговоров Украины с МВФ – читайте в материале РБК-Украина.

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