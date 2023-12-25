Україна виконала одну з умов МВФ у фінансовій сфері

Кабінет міністрів 22 грудня схвалив проект Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями. Таким чином забезпечено виконання структурного маяка, передбаченого Меморандумом про економічну та фінансову політику з МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну .

Як зазначили в прес-службі, ця дорожня карта є рамковим документом, що розроблений з урахуванням рекомендацій Світового банку та МВФ, європейських практик, а також потреб у швидкому відновленні і післявоєнній відбудові.

Зокрема, Дорожньою картою передбачено:

прийняття рішень про здійснення публічних інвестицій в рамках стратегічного та середньострокового бюджетного планування та створення Стратегічної інвестиційної ради;

поширення процедур управління публічними інвестиціями на всі інвестиційні проекти, пов’язані з відбудовою, відновленням та розвитком, через єдине визначення публічного інвестиційного проекту;

уніфікацію підходів до оцінки та відбору публічних інвестиційних проектів, незалежно від джерел та механізмів фінансування, та створення єдиного проектного портфелю для забезпечення пріоритезації та отримання доступу до фінансування;

оцінку Мінфіном фінансової сталості публічних інвестицій та посилення управління відповідними фіскальними ризиками;

створення на основі оновленої методологічної бази управління публічними інвестиціями єдиної ІТ-екосистеми;

розбудову спроможностей з управління публічними інвестиціями на центральному та місцевому рівні.

Надалі доручено Мінфіну за участі Мінекономіки, Мін’юсту, Мінінфраструктури та інших заінтересованих сторін розробити та внести на розгляд Кабінету міністрів план заходів щодо реалізації Дорожньої карти до 1 червня 2024 року, повідомили в Мінфіні.

Меморандум з МВФ

Нагадаємо, Рада директорів МВФ 11 грудня схвалила другий перегляд програми EFF з Україною та виділила транш на 900 млн доларів за програмою на 2023-2027 роки.

МВФ також оприлюднив оновлений меморандум, який містить добровільні зобов'язання влади країни здійснити певні кроки.

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Відповідно до меморандуму, Україна зобов’язалася розробити дорожню карту для забезпечення більш прозорого та ефективного управління державними інвестиціями до кінця грудня 2023 року.

Детальніше про рішення МВФ читайте у матеріалі РБК-Україна "Транш, реформи та нові умови. Про що Україна домовилася з МВФ на 2024 рік ".