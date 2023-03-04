Україна виходить з опалювального сезону з профіцитом потужності, - Галущенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенко.

"Росія задіяла безпрецедентні сили, сподіваючись залишити українців протягом зими 2022 - 2023 рр. без світла, водо- та теплопостачання та зі зруйнованою енергетикою. Плани ворога зазнали краху", - заявив міністр.

Галущенко повідомив, що Україна попри всі спроби росіян виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу та вугілля, а головне з досвідом та підтримкою потужної міжнародної коаліції.

Очільник Міненерго повідомив, що воєнний вплив на українську енергосистему зі сторони агресора був і залишається безпрецедентним. Загалом з жовтня минулого року росіянами по енергетичній інфраструктурі України було здійснено 31 повітряну атаку, з яких 14 масовані ракетні удари та 17 - атак групами дронів-камікадзе.