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Україна виходить з опалювального сезону з профіцитом потужності, - Галущенко

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Україна, Субота 04 березня 2023 21:58
Україна виходить з опалювального сезону з профіцитом потужності, - Галущенко Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Попри плани росіян, Україна на завершення опалювального сезону виходить з профіцитом потужності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра енергетики Германа Галущенко.

"Росія задіяла безпрецедентні сили, сподіваючись залишити українців протягом зими 2022 - 2023 рр. без світла, водо- та теплопостачання та зі зруйнованою енергетикою. Плани ворога зазнали краху", - заявив міністр.

Галущенко повідомив, що Україна попри всі спроби росіян виходить з профіцитом потужності, з достатніми запасами газу та вугілля, а головне з досвідом та підтримкою потужної міжнародної коаліції.

Очільник Міненерго повідомив, що воєнний вплив на українську енергосистему зі сторони агресора був і залишається безпрецедентним. Загалом з жовтня минулого року росіянами по енергетичній інфраструктурі України було здійснено 31 повітряну атаку, з яких 14 масовані ракетні удари та 17 - атак групами дронів-камікадзе.

Нагадаємо, раніше Галущенко повідомив, що світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ударів.

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