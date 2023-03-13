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Україна виграла медальний залік Кубка Європи з метань: національний рекорд упав

Фото: Артур Фельфнер виграв у метанні спису в категорії U-23 (facebook.com/UkrainianAthletics)
Автор: Антон Федорців

Тріумфом збірної України завершився Кубок Європи-2023 із метання у португальській Лейрії. "Синьо-жовті" завоювали 5 нагород, зокрема 4 "золота".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки змагань.

Українські атлети оновили національний рекорд в історії континентальних першостей. На Кубку Європи-2007 Україна здобула 3 золоті медалі.

Цьогоріч до програми змагань потрапили чотири дисципліни. Чоловіки, жінки та молодь у віці до 23 років конкурували в штовханні ядра, метанні диска, метанні молота та метанні списа. Українці виграли в чотирьох номінаціях і вибороли "срібло" в метанні диска в турнірі U-23.

Першим медаль Україні приніс Михайло Кохан. Він із молодіжним рекордом сезону тріумфував у метанні молота серед молоді. Пізніше Артур Фельфнер переміг у метанні списа (U-23), Роман Кокошко – в штовханні ядра серед дорослих, а Валерія Іваненко-Кириліна – в метанні молота (U-23). Окрім того, дискоболіст Михайло Брудін став другим у віковій категорії до 23-х років.

У медальному заліку збірна України випередила Німеччину (5 нагород) і Португалію (3 медалі). Кубок Європи проводять із 2001 року. На першому турнірі Україна фінішувала другою.

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