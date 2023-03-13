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Украина выиграла медальный зачет Кубка Европы по метаниям: национальный рекорд пал

Фото: Артур Фельфнер выиграл в метании копья в категории U-23 (facebook.com/UkrainianAthletics)
Автор: Антон Федорцив

Триумфом сборной Украины завершился Кубок Европы-2023 по метанию в португальской Лейрии. "Сине-желтые" завоевали 5 наград, в том числе 4 "золота".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги соревнований.

Украинские атлеты обновили национальный рекорд в истории континентальных первенств. На Кубке Европы-2007 Украина выиграла 3 золотые медали.

В этом году в программу соревнований попали четыре дисциплины. Мужчины, женщины и молодежь в возрасте до 23 лет конкурировали в толкании ядра, метании диска, метании молота и метании копья. Украинцы выиграли в четырех номинациях и завоевали "серебро" в метании диска в турнире U-23.

Первым медаль Украины принес Михаил Кохан. Он с молодежным рекордом сезона торжествовал в метании молота среди молодежи. Позже Артур Фельфнер победил в метании копья (U-23), Роман Кокошко – в толкании ядра среди взрослых, а Валерия Иваненко-Кирилина – в метании молота (U-23). Кроме того, дискоболист Михаил Брудин стал вторым в возрастной категории до 23 лет.

В медальном зачете сборная Украины опередила Германию (5 наград) и Португалию (3 медали). Кубок Европы проводится с 2001 года. На первом турнире Украина финишировала второй.

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