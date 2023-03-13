Украина выиграла медальный зачет Кубка Европы по метаниям: национальный рекорд пал

Украинские атлеты обновили национальный рекорд в истории континентальных первенств. На Кубке Европы-2007 Украина выиграла 3 золотые медали.

В этом году в программу соревнований попали четыре дисциплины. Мужчины, женщины и молодежь в возрасте до 23 лет конкурировали в толкании ядра, метании диска, метании молота и метании копья. Украинцы выиграли в четырех номинациях и завоевали "серебро" в метании диска в турнире U-23.

Первым медаль Украины принес Михаил Кохан. Он с молодежным рекордом сезона торжествовал в метании молота среди молодежи. Позже Артур Фельфнер победил в метании копья (U-23), Роман Кокошко – в толкании ядра среди взрослых, а Валерия Иваненко-Кирилина – в метании молота (U-23). Кроме того, дискоболист Михаил Брудин стал вторым в возрастной категории до 23 лет.

В медальном зачете сборная Украины опередила Германию (5 наград) и Португалию (3 медали). Кубок Европы проводится с 2001 года. На первом турнире Украина финишировала второй.