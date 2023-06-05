Україна виграє війну і може розраховувати на допомогу Британії, - глава МЗС

За словами глави британського МЗС, він у ході свого візиту зміг особисто переконатися "в справжніх жахах та руйнуваннях, які Росія завдала Україні".

"Україна виграє цю війну і може розраховувати на нашу підтримку", - наголосив міністр.

Зазначимо, що сьогодні, 5 червня, Клеверлі прибув з неанонсованим візитом до України. Зокрема, він уже провів зустріч із Зеленським.

Допомога Україні від Британії

Британія є одним з основних союзників України після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення.

Зокрема, країна є лідером у питанні надання українським захисникам озброєння, яке Захід відмовлявся постачати довгий час. Британія першою анонсувала передачу сучасних танків Challenger 2, а також першою надала далекобійні ракети.

При цьому сьогодні стало відомо, що перші групи українських пілотів уже вирушили на навчання до Британії.