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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна виграє війну і може розраховувати на допомогу Британії, - глава МЗС

Фото: Джеймс Клеверлі, голова МЗС Британії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна зможе здобути перемогу у війні з Росією. Наша країна може розраховувати на подальшу допомогу Британії.

Про це під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За словами глави британського МЗС, він у ході свого візиту зміг особисто переконатися "в справжніх жахах та руйнуваннях, які Росія завдала Україні".

"Україна виграє цю війну і може розраховувати на нашу підтримку", - наголосив міністр.

Зазначимо, що сьогодні, 5 червня, Клеверлі прибув з неанонсованим візитом до України. Зокрема, він уже провів зустріч із Зеленським.

Допомога Україні від Британії

Британія є одним з основних союзників України після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення.

Зокрема, країна є лідером у питанні надання українським захисникам озброєння, яке Захід відмовлявся постачати довгий час. Британія першою анонсувала передачу сучасних танків Challenger 2, а також першою надала далекобійні ракети.

При цьому сьогодні стало відомо, що перші групи українських пілотів уже вирушили на навчання до Британії.

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