Україна виграє війну і може розраховувати на допомогу Британії, - глава МЗС

Україна зможе здобути перемогу у війні з Росією. Наша країна може розраховувати на подальшу допомогу Британії.
Про це під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
За словами глави британського МЗС, він у ході свого візиту зміг особисто переконатися "в справжніх жахах та руйнуваннях, які Росія завдала Україні".
"Україна виграє цю війну і може розраховувати на нашу підтримку", - наголосив міністр.
Зазначимо, що сьогодні, 5 червня, Клеверлі прибув з неанонсованим візитом до України. Зокрема, він уже провів зустріч із Зеленським.
Британія є одним з основних союзників України після того, як Росія розпочала своє повномасштабне вторгнення.
Зокрема, країна є лідером у питанні надання українським захисникам озброєння, яке Захід відмовлявся постачати довгий час. Британія першою анонсувала передачу сучасних танків Challenger 2, а також першою надала далекобійні ракети.
При цьому сьогодні стало відомо, що перші групи українських пілотів уже вирушили на навчання до Британії.
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