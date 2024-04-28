Україна виготовила новий ударний дрон великої дальності, - Forbes

Видання навело фото російського пропагандиста Кирила Федорова, де зображено саморобний безпілотний літальний апарат, що розбився у російському полі. Планер є адаптацією безпілотника Nynja, який можна придбати у київській компанії "Аеросор" або у вигляді набору, який покупець збирає вдома.

Дрон може долати 400 миль на крейсерській швидкості близько 100 миль на годину з корисним навантаженням у кілька сотень кілограмів.

Фото: Kirill Fedorov via Forbes (forbes.com)

Nynja схожий за формою, розміром і характеристиками на інший український спортивний безпілотний літак, що є адаптацією місцевого літака "Аеропракт А-22". Один із них 2 квітня протаранив промисловий кампус Особливої економічної зони "Алабуга" і пошкодив завод, де виробляли безпілотники Shahed для армії РФ.

На дрон Nynja прикріпили башту для електрооптичного датчика, тобто відеокамеру, що допомагає віддаленому оператору, підключеному до дрона через супутник, навести його на ціль в останні секунди польоту.

Автономна навігація під час потенційно шестигодинної місії, ймовірно, здійснюється за допомогою GPS.

Також до Nynja була прікріплена 220-фунтова бомба FAB-100 на жорсткій точці в нижній частині корпусу. Розміщення вибухового вантажу під днищем, а не всередині кабіни, як у A-22, може означати, що безпілотник міг скинути бомбу, а потім розвернутися і повернутися на базу. Це дозволяє використовувати його багато разів.

Видання припускає, що вартість безпілотника Nynja становить лише кілька сотень тисяч доларів - приблизно стільки коштують додаткові датчики, засоби зв'язку, автопілот і вибуховий вантаж. Це набагато дешевше за багатомільйонну крилату ракету.

"Наразі важко стверджувати, скільки безпілотників Nynja є на озброєнні України. Різні фірми, які володіють базовим дизайном, уклали контракти з українським виробником на виробництво щонайменше 1 600 екземплярів з 1991 року. Це дуже багато планерів", - зазначає Frobes.

Видання припускає, що сьогодні Київ скуповує кожен планер Nynja, який може виготовити місцева промисловість, щоб перетворити їх на вибухонебезпечні безпілотники.