Україна відправила до Ефіопії ще 30 тисяч тонн пшениці

Ефіопія отримає ще 30 тисяч тонн української пшениці. Четверте судно у рамках програми Grain from Ukraine вийшло з порту Чорноморськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook .

Повідомляється, що балкер AMIRA HANA доставить до порту Джибуті 30 тисяч тонн пшениці, а звідти зерно буде доставлено до Ефіопії, жителі якої потерпають від голоду.

Зазначимо, що наприкінці 2022 року порти Великої Одеси вже відправили три судна з 80 тисячами тонн пшениці для Ефіопії та Сомалі.

Додамо, що програма Grain from Ukraine започаткована президентом Володимиром Зеленським та реалізується за підтримки Всесвітньої продовольчої програми ООН та розвинутих держав світу. Головна мета - забезпечити доступ до українського зерна державам, які потерпають від голоду. Вже понад 30 країн доєднатися до програми, а сума донатів складає майже 200 млн доларів.