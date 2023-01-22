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Украина отправила в Эфиопию еще 30 тысяч тонн пшеницы

Новина українською →
Воскресенье 22 января 2023 14:34
Украина отправила в Эфиопию еще 30 тысяч тонн пшеницы Фото: Украина отправила в Эфиопию еще 30 тысяч тонн пшеницы (t.me/miUkraune)
Автор: Елизавета Драбкина

Эфиопия получит еще 30 тысяч тонн пшеницы. Четвертое судно в рамках программы Grain from Ukraine вышло из порта Черноморск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

Сообщается, что балкер AMIRA HANA доставит в порт Джибути 30 тысяч тонн пшеницы, а отдута зерно будет доставлено в Эфиопию, жители которой страдают от голода.

Отметим, что в конце 2022 года порты Большой Одессы уже отправили три судна с 80 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии и Сомали.

Добавим, что программа Grain from Ukraine была начата президентом Владимиром Зеленским и реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и развитых государств мира. Главная цель - обеспечить доступ к украинскому зерну государствам, которые страдают от голода. Уже более 30 стран присоединятся к программе, а сумма донатов составляет почти 200 млн долларов.

Напомним, Украина хочет до конца весны обеспечить зерном более 5 млн человек в рамках Grain from Ukraine.

При этом из-за действий России с октября украинские порты вынуждены работать на половину своих мощностей, а мир недополучает продовольствие.

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