Украина отправила в Эфиопию еще 30 тысяч тонн пшеницы

Эфиопия получит еще 30 тысяч тонн пшеницы. Четвертое судно в рамках программы Grain from Ukraine вышло из порта Черноморск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook .

Сообщается, что балкер AMIRA HANA доставит в порт Джибути 30 тысяч тонн пшеницы, а отдута зерно будет доставлено в Эфиопию, жители которой страдают от голода.

Отметим, что в конце 2022 года порты Большой Одессы уже отправили три судна с 80 тысяч тонн пшеницы для Эфиопии и Сомали.

Добавим, что программа Grain from Ukraine была начата президентом Владимиром Зеленским и реализуется при поддержке Всемирной продовольственной программы ООН и развитых государств мира. Главная цель - обеспечить доступ к украинскому зерну государствам, которые страдают от голода. Уже более 30 стран присоединятся к программе, а сумма донатов составляет почти 200 млн долларов.