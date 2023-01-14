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Україна відновить енергетику на нових принципах, - Міненерго

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Україна, Субота 14 січня 2023 14:49
Україна відновить енергетику на нових принципах, - Міненерго Фото: міністр енергетики Герман Галущенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна прагне відбудовувати свою енергосистему на принципах децентралізації, стійкості до військових викликів, а також розвитку зеленої енергетики та її атомної складової, як ключової генерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби, під час онлайн-зустрічі міністра енергетики України Германа Галущенка та міністра енергетики США Дженніфер Гренголм йшлося про співпрацю у відновленні української енергосистеми після масованих російських атак

"Наше бачення: це поступове заміщення потужностей теплової генерації, яка найбільше постраждала від російських атак, сучасними безвуглецевими технологіями. Саме тому Україна зацікавлена у тісній співпраці з США щодо впровадження технологій малих модульних реакторів", - зазначив Галущенко.

Одним з інструментів досягнення цих цілей сторони відзначили ініціативу адміністрації США NetZero World. Україна приєдналася до неї на Кліматичному саміті COP26.

Нагадаємо, голова Штабу з підготовки до опалювального сезону, голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що в Україні вже відновили понад 55% зруйнованих чи пошкоджених ворогом об'єктів інфраструктури.

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