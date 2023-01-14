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Украина востановит энергетику на новых принципах, - Минэнерго

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Украина, Суббота 14 января 2023 14:49
Украина востановит энергетику на новых принципах, - Минэнерго Фото: министр энергетики Герман Галущенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина стремится отстраивать свою энергосистему на принципах децентрализации, устойчивости к военным вызовам, а также развитию зеленой энергетики и ее атомной составляющей как ключевой генерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

По данным пресс-службы, во время онлайн-встречи министра энергетики Украины Германа Галущенко и министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм говорилось о сотрудничестве в восстановлении украинской энергосистемы после массированных российских атак.

"Наше видение: это постепенное замещение мощностей тепловой генерации, наиболее пострадавшей от российских атак, современными безуглеродными технологиями. Именно поэтому Украина заинтересована в тесном сотрудничестве с США по внедрению технологий малых модульных реакторов", - отметил Галущенко.

Одним из инструментов достижения этих целей стороны отметили инициативу администрации США NetZero World. Украина присоединилась к ней на Климатическом саммите COP26.

Напомним, глава Штаба по подготовке к отопительному сезону, глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что в Украине уже восстановили более55% разрушенных или поврежденных врагом объектов инфраструктуры.

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Минэнерго Соединенные Штаты Америки
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