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Україна відновила експорт електроенергії до Молдови та Польщі

Фото: Україна відновила експорт електроенергії до Молдови та Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні станом на сьогодні, 12 квітня повністю забезпечуються потреби споживачів в електриці. Тож країна відновила експорт електроенергії до Польщі та Молдови.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укренерго".

"В енергосистемі наявний достатній резерв потужності. Завдяки цьому є можливість експортувати електроенергію в Молдову (30-95 МВт в різні години), та від сьогодні - до Польщі (до 75 МВт в різні години)", - йдеться в повідомленні.

В "Укренерго" підкреслюють, що наразі ключовий пріоритет - відновлення надійності живлення. Для цього ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

"З моменту атаки 9 березня було повернуто в роботу 5 магістральних ліній та частково відновлено обладнання 9 підстанцій різного класу напруги. Відновлювальні роботи продовжуються", - додали в повідомленні.

Також в "Укренерго" просять переносити використання потужної техніки у нічні та денні години. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, яка все ще продовжує відновлюватися.

Раніше ми писали про те, що "Укренерго" провело перший аукціон з розподілу пропускної спроможності мереж для експорту електроенергії у Молдову 11 квітня.

Нагадаємо, що 7 квітня, міністр енергетики підписав указ, який дозволить відновити процес експорту електроенергії в умовах профіциту генеруючої потужності.

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УкренергоЕлектроенергія