Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу

"В энергосистеме имеется достаточный резерв мощности. Благодаря этому есть возможность экспортировать электроэнергию в Молдову (30-95 МВт в разные часы), и сегодня - в Польшу (до 75 МВт в разные часы)", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что ключевой приоритет - восстановление надежности питания. Для этого ремонтные бригады проводят восстановительные работы на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам.

"С момента атаки 9 марта было возвращено в работу 5 магистральных линий и частично восстановлено оборудование 9 подстанций разного класса напряжения. Восстановительные работы продолжаются", - добавили в сообщении.

Также в "Укрэнерго" просят переносить использование мощной техники в ночные и дневные часы. Это позволит уменьшить нагрузку на энергосистему, которая все еще продолжает восстанавливаться.