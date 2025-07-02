Україна відмовилася платити Китаю за боргом Януковича

Україна хоче провести реструктуризацію залишків боргу за китайським кредитом 2012 року на 1,5 млрд доларів. Умови будуть такими, які для інших кредиторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт змін до держбюджету на 2025 рік (проєкт №13439).
Як зазначається в документі, у липні 2024 року заборгованість за кредитом, залученим під державну гарантію "Державною продовольчо-зерновою корпорацією України" від Ексімбанку Китаю ,класифікована китайською стороною як офіційний двосторонній борг.
Відповідно урядом України розпочато переговори з кредитором щодо реструктуризації боргу.
У грудні 2024 кредитор електронним листом висловив згоду на проведення переговорів щодо реструктуризації платежів за договором та поінформував, що процес реструктуризації може бути довготривалим.
Ураховуючи триваючі перемовини з китайською стороною щодо реструктуризації боргу на умовах рівності з іншими офіційними кредиторами України уряд хоче ввести мораторій на виплати до завершення переговорів.
"Тимчасове зупинення здійснення платежів планується запровадити за гарантійним зобов’язанням держави щодо відповідних боргових зобов’язань АТ "ДПЗКУ" на строк до вчинення такого правочину (правочинів) та зміни умов відповідного запозичення", - йдеться в повідомленні.
У червні 2012 року уряд України та Китаю уклали угоду про лінію кредиту в 3 млрд доларів на постачання зерна та закупівлю китайської сільгосптехніки. У 2013 році китайський Ексімбанк видав кредит АТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ) на 1,5 млрд доларів під державні гарантії уряду України на 15 років.
За угодою 2012 року Україна мала постачати в Китай 5 млн тонн зерна щорічно, але за всі роки поставлено близько 6 млн тонн. Китай подав позов до Лондонського міжнародного арбітражу через невиконання зобов'язань.
Станом на початок 2022 року залишок за кредитом складав 900 млн доларів.
Нагадаємо, країни-кредитори України з країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця березня 2027 року.
Крім того, У 2024 році Україна провела реструктуризацію комерційного боргу.
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