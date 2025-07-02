Україна відмовилася платити Китаю за боргом Януковича

Реструктуризація боргу

Як зазначається в документі, у липні 2024 року заборгованість за кредитом, залученим під державну гарантію "Державною продовольчо-зерновою корпорацією України" від Ексімбанку Китаю ,класифікована китайською стороною як офіційний двосторонній борг.

Відповідно урядом України розпочато переговори з кредитором щодо реструктуризації боргу.

У грудні 2024 кредитор електронним листом висловив згоду на проведення переговорів щодо реструктуризації платежів за договором та поінформував, що процес реструктуризації може бути довготривалим.

Ураховуючи триваючі перемовини з китайською стороною щодо реструктуризації боргу на умовах рівності з іншими офіційними кредиторами України уряд хоче ввести мораторій на виплати до завершення переговорів.

"Тимчасове зупинення здійснення платежів планується запровадити за гарантійним зобов’язанням держави щодо відповідних боргових зобов’язань АТ "ДПЗКУ" на строк до вчинення такого правочину (правочинів) та зміни умов відповідного запозичення", - йдеться в повідомленні.