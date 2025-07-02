Украина отказалась платить Китаю по долгу Януковича

Реструктуризация долга

Как отмечается в документе, в июле 2024 года задолженность по кредиту, привлеченному под государственную гарантию "Государственной продовольственно-зерновой корпорацией Украины" от Эксимбанка Китая, классифицирована китайской стороной как официальный двусторонний долг.

Соответственно правительством Украины начаты переговоры с кредитором по реструктуризации долга.

В декабре 2024 кредитор электронным письмом выразил согласие на проведение переговоров по реструктуризации платежей по договору и проинформировал, что процесс реструктуризации может быть длительным.

Учитывая продолжающиеся переговоры с китайской стороной по реструктуризации долга на условиях равенства с другими официальными кредиторами Украины правительство хочет ввести мораторий на выплаты до завершения переговоров.

"Временное приостановление осуществления платежей планируется ввести по гарантийным обязательствам государства по соответствующим долговым обязательствам АО "ГПЗКУ" на срок до совершения такой сделки (сделок) и изменения условий соответствующего заимствования", - говорится в сообщении.