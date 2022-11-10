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Україна відкриває новий пункт пропуску на кордоні з Румунією

Фото: Україна відкриває новий пункт пропуску на кордоні з Румунією (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Руслан Гаращенко

На українсько-румунському кордоні в межах ділянки Чернівецької області відкрили новий автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

"Вперше з часу відновлення незалежності України відбувається відкриття новозбудованого пункту пропуску (ПП) через державний кордон. На українсько-румунському державному кордоні в межах ділянки Чернівецької області з сьогоднішнього дня розпочинає роботу автомобільний пункт пропуску "Красноїльськ", - розповів він.

Фото: новий пункт пропуску на українсько-румунському кордоні (t.me/tymoshenko_kyrylo)

При цьому Тимошенко пояснив, що початок роботи цього ПП не лише полегшить перетин кордону для громадян України, але й дасть можливість розвантажити єдиний на Буковині пункт пропуску на кордоні з Румунією - "Порубне".

За словами заступника голови ОП, новий ПП "Красноїльськ" зможе за добу пропускати 2000 громадян, 10 автобусів та 490 автомобілів. Згодом цей "Красноїльськ" має стати повноцінним вантажним пунктом пропуску.

"Питання про створення необхідних інфраструктурних умов для автомобільного сполучення, зокрема вантажного, понад 3,5 т вже обговорюється з румунськими колегами", - додав він.

Крім того, Тимошенко розповів, що вже на 85% готовий і міжнародний пункт пропуску "Дяківці", також на кордоні з Румунією. Його планують добудувати до кінця цього року.

Нагадаємо, 1 листопада на кордоні з Угорщиною тимчасово зупинив роботу пункт пропуску "Дзвінкове". Причиною цього називають збій у програмному забезпеченні.

Також ми писали, що на кордоні України та Польщі відкриють новий пункт пропуску.

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