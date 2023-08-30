Україна відбила удар. Всі подробиці нічної атаки, куди летіли ракети та дрони

Зазначимо, що російська армія здійснила масовану, комбіновану атаку з використанням безпілотників та ракет. Спершу противник запустив ударні БПЛА, а невдовзі полетіли ракети.

Чим атакував ворог

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час цієї атаки було знищено всі 28 крилатих ракет та 15 із 16-ти ударних безпілотників росіян.

"Цієї ночі противник атакував територію України крилатими ракетами та ударними БПЛА. Усього зафіксовано 44 ворожі повітряні цілі", - написав Залужний.

За його словами мова йде про:

28 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55, які були випущені з 11 літаків стратегічної авіації Ту-95МС з Каспію та району Енгельса.

16 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з південного та північного напрямків (Приморсько-Ахтарськ, Курськ).

При цьому українським оборонцям неба вдалося збити всі 28 крилатих ракет та 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей.

Київ

Такого потужного нападу Київ не відчував від весни, зазначили в Київській міській військовій адміністрації. Силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей в повітряному просторі столиці.

Так, через падіння уламків в різних районах Києва є двоє загиблих та троє поранених. А саме:

У Шевченківському районі уламки впали на територію одного із підприємств столиці. Сталась пожежа, яку швидко загасили. Також уламки влучили у нежитлові забудови, зокрема, у підприємство. Загинули двоє охоронців 26 та 36 років.

уламки впали на територію одного із підприємств столиці. Сталась пожежа, яку швидко загасили. Також уламки влучили у нежитлові забудови, зокрема, у підприємство. Загинули двоє охоронців 26 та 36 років. У Дарницькому районі уламки впали на гіпермаркет "Ашан", там зруйновано дах, а рештки ракети потрапили у внутрішнє приміщення. Пожежу ліквідовано на загальній площі 50 кв. м.

Фото: наслідки падіння уламків на "Ашан" (facebook.com/mykola.kalashnyk)

Київська область

У Київській області через атаку постраждали Бучанський та Фастівський райони.

Зокрема, пошкоджено понад 6 приватних будинків внаслідок падіння уламків ракет та "Шахедів". Поранення отримала 69-річна жінка. Постраждалі також 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домоволодінь.

Внаслідок падіння уламків руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два авто.

Через атаку агресора пошкоджено приватні садиби і ще в одному із районів Київщини. Понівечено крівлю, вікна. Також сталася пожежа, яку ліквідували.

Падіння уламків російської ракети виявили і на території місцевого кладовища.

Фото: наслідки падіння уламків у Київській області (t.me/andrii_nebytov)

За даними Офісу генпрокурора, також у Київській області пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Житомирська область

Росіяни також атакували дронами-камікадзе один з об'єктів інфраструктури Житомирської області.

"Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно", - написав голова ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, загоряння, що сталися через ворожу атаку, оперативно ліквідували.

Жертв та постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється.

Одеська область

Близько 03:00 повідомлялося, що ворог атакує Одеську область ракетами морського базування. Також ЗМІ писали про вибухи в Одесі.

Після чого голова Одеської ОВА Олег Кіпер підтвердив, що росіяни атакують регіон ракетами. Також стало відомо, що в регіоні працювала ППО.

Вранці Одеська ОВА відзвітувала про збиття 8 ракет над Чорним морем.

"8 ракет знищили наші сили ППО та Морської охорони над морем", - написав Кіпер та додав, що влучань та руйнувань немає.

Черкаська область

Сили ППО над Черкаською областю збили одну ракету, про що повідомив очільник ОВА Ігор Табурець.

"З півночі до ранку Черкащина була на тривозі та з постійною загрозою ракетних обстрілів. Силами ППО над областю було збито російську ракету", - написав він.

За його словами, люди не постраждали. Руйнувань теж немає.

Миколаївська область

Як проінформував керівник ОВА Віталій Кім, на території Миколаївської області обстрілів не зафіксовано.

Втім він додав, що в регіоні працювала ППО, результати обіцяє надати згодом.

Укрзалізниця попередила про затримку потягів

Так, через ліквідацію наслідків нічного ворожого обстрілу на Житомирщині затримуються поїзди:

№54 Перемишль - Київ до 2 годин;

№№743 Дарниця - Львів до 1 години;

№68 Варшава - Київ до 30 хвилин.

Всі інші 84 поїзди далекого сполучення - за розкладом.

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