Україна відбила масовану атаку ворожих дронів: як відпрацювала ППО

Нічна атака "Шахедів"

Ввечері 30 вересня російські окупанти запустили дрони-камікадзе в напрямку України, при цьому "Шахеди" проникли у повітряний простір із півночі.

У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу атак безпілотників. У ніч на 1 жовтня в Київській області почала діяти система протиповітряної оборони, зафіксовано появу ворожих ударних дронів типу "Шахед".

У вересні російські терористи вперше за всю повномасштабну війну щоночі атакували Україну ударними дронами. За добу агресор запускав в середньому 44 дрони. Рекорд було встановлено 14 вересня, коли було запущено 72 дрони.

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