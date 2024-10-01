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Украина отразила массированную атаку вражеских дронов: как отработала ПВО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 1 октября россияне совершили новую атаку на Украину. Они запустили 32 ударных дрона "Шахед" из районов Приморско-Ахтарска, Курска и Чауды (Крым).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

Благодаря усилиям авиации, мобильных огневых групп и средств радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины было сбито 29 беспилотников в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях.

Еще три дрона были нейтрализованы в результате действия радиоэлектронной борьбы, их потери зафиксированы без значительных последствий.

Ночная атака "Шахедов"

Вечером 30 сентября российские оккупанты запустили дроны-камикадзе в направлении Украины, при этом "Шахеды" проникли в воздушное пространство с севера.

В нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак беспилотников. В ночь на 1 октября в Киевской области начала действовать система противовоздушной обороны, зафиксировано появление вражеских ударных дронов типа "Шахед".

В сентябре российские террористы впервые за всю полномасштабную войну каждую ночь атаковали Украину ударными дронами. За сутки агрессор запускал в среднем 44 дрона. Рекорд был установлен 14 сентября, когда было запущено 72 дрона.

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