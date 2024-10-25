Україна видала майже 50 тисяч дозволів на будівництво за три місяці через ЄДЕССБ: як її можуть розширити

У третьому кварталі 2024 року до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ) доєднались майже 8 тисяч користувачів. За цей період українці отримали 41 тисяч дозвільних документів, які потрібні для початку будівництва.

Про це заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, завдяки роботі системи вже 13 державних послуг в галузі можна отримувати онлайн, але доцільним буде використання програмних засобів ЄДЕССБ і для поліпшенням процесів розроблення проектної документації на будівництво та її експертизи.

Нині система, запущена 4 роки назад, вже стала невідʼємним компонентом прозорої відбудови України. Через ЄДЕССБ доступні 13 державних послуг в галузі будівництва. Її щоденно використовують в роботі архітектори, інженери-проєктувальники, працівники органів архітектурно-будівельного контролю та інші представники будівельної спільноти. Понад 7,6 тис користувачів доєднались до ЄДЕССБ у 3 кварталі 2024 року.

У 3 кварталі 2024 року в ЄДЕССБ було:

Створено більше 41 тисячі дозвільних документів, які потрібні для початку будівництва;

Створено майже 11 тисяч проєктних документів – це документи, які містять інформацію про план будівництва і є обовʼязковими для його початку;

Понад 200 тисяч технічних інвентаризацій;

Видано майже 5,2 тисячі містобудівних умов і обмежень і майже 8,7 тисячі будівельних паспортів;

Забудовники отримали понад 14 тисяч послуг через "Дію", а також майже 31,5 тисячі послуг у ЦНАП.

"З початку 2024 року через ЄДЕССБ можна автоматично зареєструвати спеціальне майнове право з внесенням заяв в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Ця процедура гарантує дотримання прав власника після завершення будівництва. Зараз в системі зареєстровано 219 заяв на реєстрацію об’єктів", - зазначила Шуляк.

При цьому парламентарка наголосила, що програмні засоби ЄДЕССБ слід застосовувати і для інших процесів у будівництві і, зокрема, на його початку - при створенні проєктної документації.

Вона повідомила, що 21 жовтня у комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування відбулися слухання на тему: "Цифровізація процесів проектування та експертизи для прозорого відновлення України". Його учасники рекомендували Міністерству розвитку громад та територій України розробити та внести на розгляд Парламенту проект закону України, яким, зокрема, передбачити:

Запровадження перевірки відомостей проектної документації на будівництво автоматично програмними засобами ЄДЕССБ та виготовлення за результатами такої перевірки протоколу з описом порушень;

Визначення підстав для автоматичного блокування (відмови) у внесенні проектної документації на будівництво до ЄДЕССБ;

Розширення переліку інформації, яка перевіряється під час експертизи проектної документації на будівництво;

Підстави для автоматичного блокування виготовлення експертного звіту (у тому числі позитивного звіту) з використанням ЄДЕССБ;

Наповнення ЄДЕССБ проектною документацією на будівництво, яка була розроблена до запровадження ЄДЕССБ (щодо об'єктів, які не прийнято в експлуатацію);

Ведення журналів авторського нагляду в електронній формі з використанням ЄДЕССБ;

Надання можливості закладення проектної документації на будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками (крім документації, на яку поширюється дія Закону України "Про державну таємницю", до страхового фонду документації України з використанням ЄДЕССБ (за бажання розробника проектної документації на будівництво);

Посилення відповідальності виконавців робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури.

Шуляк також додала, що в рамках затвердження "Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки" до грудня 2025 року в ЄДЕССБ потрібно інтегрувати всю містобудівну документацію.